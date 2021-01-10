هنا الزاهد تصدم المتابعين بصورة قديمة... صور وفيديو

وشاركت الفناة المصرية صورتها على صفحتها الرسمية في تطبيق "إنستغرام" مع تعلق صغير باللغة العامية المصرية، قالت فيه: "ليه الكلكعة دي يا أمي بتعملوا فينا كدة ليه؟"، في إشارة إلى ملابسها الكثيرة التي ارتدها في الصورة القديمة المرفقة.
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وحازت الصورة القديمة على تفاعل واسع من قبل متابعي الزاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك الكثيرون الصورة وعلق آخرون عليها، مؤكدين أن ملامحها الجميلة لم تتغير منذ ذلك الوقت.
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وحصدت الصورة بوقت قصير إعجاب آلاف المتابعين والكثير من التعليقات التي أثنت للمثلة المصرية، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة.
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وتظهر الزاهد في الصورة القديمة بثياب بيضاء وشعر قصير مربوط بخصلتين جانبيتين ومعالم طفولية جميلة.
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