هنا الزاهد تصدم المتابعين بصورة قديمة... صور وفيديو

فاجأت حسناء الفن المصرية، هنا الزاهد، متابعيها ومحبيها على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة قديمة لها منذ أيام طفولتها.

وشاركت الفناة المصرية صورتها على صفحتها الرسمية في تطبيق "إنستغرام" مع تعلق صغير باللغة العامية المصرية، قالت فيه: "ليه الكلكعة دي يا أمي بتعملوا فينا كدة ليه؟"، في إشارة إلى ملابسها الكثيرة التي ارتدها في الصورة القديمة المرفقة.

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed)

وحازت الصورة القديمة على تفاعل واسع من قبل متابعي الزاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك الكثيرون الصورة وعلق آخرون عليها، مؤكدين أن ملامحها الجميلة لم تتغير منذ ذلك الوقت.

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed)

وحصدت الصورة بوقت قصير إعجاب آلاف المتابعين والكثير من التعليقات التي أثنت للمثلة المصرية، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة.

View this post on Instagram A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed)

وتظهر الزاهد في الصورة القديمة بثياب بيضاء وشعر قصير مربوط بخصلتين جانبيتين ومعالم طفولية جميلة.