تقليل الملح في الشتاء... تقرير يكشف حيل سهلة للقيام بذلك

نميل جميعا إلى تناول المزيد من الطعام خلال فصل الشتاء، وهو أمر طبيعي للحصول على الطاقة وأداء النشاط البدني، لكن المكون الغذائي الوحيد الذي يجب استهلاكه بمقدار أقل خلال هذا الفصل هو الملح.

أكد تقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا" أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية خلال فصل الشتاء.

ويعزو الأطباء السبب ذلك إلى أن الجسم يفرز العرق بشكل ضئيل خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، وعدم التعرق يجعل الجسم غير قادرا على طرح الملح، بل يحتفظ به، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويتعرض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب إلى زيادة تراكم السوائل (حمل السوائل) في الجسم بشكل يفوق الحد الطبيعي، مما قد يزيد من فرصة الإصابة بفشل القلب الاحتقاني خلال فصل الشتاء.

ومع ذلك، هناك طرق سهلة لتقليل تناول الملح في الشتاء، تتمثل بما يلي:

التقليل من تناول الأطعمة المصنعة

الخطوة الأولى نحو تقليل تناول الصوديوم هي تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، يمكن أن يزيد البسكويت المالح، والأغذية المجمدة، والنقانق، من تناولك للصوديوم أكثر من الكمية اليومية الموصى بها، وذلك لكونه يستخدم كمادة حافظة في هذه الأطعمة لإمكانية الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، لذلك تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان.

غسل الأطعمة المعلبة بالماء جيدا

يعتمد الكثير من الأشخاص على شراء الخضراوات المعلبة واستخدامها للطهي، هؤلاء الأشخاص عليهم غسل تلك الأطعمة وشطفها بالماء جيدا للتخلص من أكبر قدر ممكن من الصوديوم، وبالتالي تخفيف الأثر الضار عند تناولها.

يمكن أيضا الاعتماد على التوابل والبهارات الصحية عند طهي الطعام للحصول على نكهة ذكية بالرغم من تقليل كمية الملح، على سبيل المثال الاعتماد على الفلفل والثوم وفلفل الليمون والزنجبيل.