تسريب دردشة فيديو جديدة بين محمدوف ورونالدو

شوهد أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو أثناء إجراء مكالمة "فيس تايم"، مع حبيب نور محمدوف بطل رياضة اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر زميل محمدوف في فريق بطل الوزن الخفيف لفنون القتل UFC، المقاتل إسلام ماكاتشيف، مقطعا لنور محمدوف وهو يتحدث مع رونالدو، مضيفا: "اللعنة، إنهم يشكلون فريقا جادا"، ملمحا إلى لقاء حبيب الأخير مع مدير كرة القدم الهولندي كلارنس سيدورف.

Khabib and Ronaldo FaceTiming.



One legend with another. 🤝pic.twitter.com/xV1FANOgxU — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 9, 2021

يشتهر رونالدو وحبيب بصداقتهما، في وقت سابق، هنأ نجم كرة القدم نورمحمدوف بعد دفاعه الناجح عن لقب الوزن الخفيف ضد جاستن جيثجي. في الوقت نفسه، فإن المقاتل محمدوف معجب كبير بريال مدريد، وكان رونالدو من أهم لاعبي النادي، حيث لعب هناك بين عامي 2009-2018.

من جهة ثانية تحدث رونالدو مؤخرا عن لقاء مع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في عام 2019 في دبي.

ويعرف المصارع الدولي حبيب نور محمدوف أنه يولي اهتماما بكرة القدم أكثر من فنون القتال. ويقول محمدوف إنه تعلم الكثير من كريستيانو رونالدو.

ومن المعروف أن حبيب المولع بكرة القدم من أشد المعجبين بريال مدريد، بالإضافة إلى مراقبة فريق غلطة سراي التركي وفريقه الأكثر محلية في روسيا، أنجي ماخاتشكالا.

وقال محمدوف في وقت سابق: "بالنسبة لي، كرة القدم هي الرياضة الأولى".

ويضيف: "عندما كنت طفلا، كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة قدم ولطالما شاهدت كرة القدم. بطريقة ما، كرة القدم أفضل [من فنون القتال المختلطة]، ليس عليك أن تقاتل أو تحطم أي شخص، ما عليك سوى الذهاب إلى الملعب وتظهر للجميع ما تستطيع القيام به مهنيا.

ويقول: "بالطبع، الأمر صعب لكني أحبه أكثر، أكثر من لعبة فنون القتال".

حبيب الذي اعترف بأنه يحافظ على صداقات مع نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وزلاتان إبراهيموفيتش، قال إن اهتمامه بفنون القتال المختلطة قد تضاءل في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، لا يزال اهتمامه بكرة القدم واضحا. وقال: "كنت أشاهد كرة القدم منذ فترة طويلة ولم أشعر بالتعب أو الملل منها على الإطلاق".