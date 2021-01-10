نجم منتخب مصر السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق اعتزال كرة القدم رسميا، يوم الأحد.

وكتب محمد ناجي "جدو"، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل".

وأضاف المحترف المصري بالدوري الإنجليزي سابقا، "ممتن جدا لكل لحظة، أنا محظوظ أنني حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعا".

ولعب جدو الموسم الماضي مع نادي الجونة قبل أن يعلن رحيله نهاية الموسم، ولكنه لم يحدد وجهة معينة.

أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً ❤️🙏 — Mohamed Geddo (@Geddo) January 10, 2021

لعب جدو لأندية، الاتحاد السكندري، هال سيتي الإنجليزي، الأهلي، المقاولون العرب والإنتاج الحربي، وأخيرا الجونة.

استطاع جدو أن يحصل على بطولة أمم أفريقيا عام 2010، كما حصل على لقب الهداف، وأيضا فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 رفقة الأهلي.

شارك جدو في 327 مباراة خلال مسيرته الكروية، حيث سجل 63 هدفا وصنع 13 آخرين، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.