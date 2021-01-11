أشرف زكي يكشف عن تطورات جديدة بشأن إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل

اتخذ نقيب المهن التمثيلية المصري، أشرف زكي، يوم الأحد، قرارا جديدا بشأن الفنانين الموقوفين عن العمل باسم سمرة، ورحاب الجمل.

وقال زكي في تصريحات صحفية، إن "الثنائي سمرة والجمل قاما بزيارة مفاجئة له بمنزله، عقب عودته من جنازة الراحل هادي الجيار، وتم عقد جلسة صلح بينهما".

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصري، انتهاء وتسوية الخلافات بين باسم سمرة ورحاب الجمل، وفقا لصحيفة "الشروق".



وأشار إلى أن الفنانين تقدما باعتذار رسمي له ومجلس النقابة، على ما بدر منهما.

وأفاد زكي بأنه سيتم حفظ التحقيق الذي تم فتحه يوم السبت، كما سيتم إلغاء قرار إيقافهما عن مزاولة المهنة في مصر وخارجها، وأن فيلم "ديك العياط" سيكتمل بوجود الثنائي.

كان نقيب الممثلين في مصر، قرر مساء السبت، إيقاف باسم سمرة، ورحاب الجمل، عن مزاولة المهنة، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما".

وأثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل، وقالت إنها "ستلجأ للقضاء وسترد على كل تصريحات وبيانات باسم سمرة، بشكل قانوني"، مؤكدة أنها تلقت العديد من التهديدات بأنه سيقوم بإرسال بلطجية لها، حسب قولها.

وقالت: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك، أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

فيما رد الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع أتفه من كده وأبسط من كده.. الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافري.. لأن فيه تظبيط في الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".