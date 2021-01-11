"إنجاز خارق"... هدف وحيد يفصل رونالدو عن لقب هداف التاريخ

كعادته دائما يحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرقام القياسية في لعبة كرة القدم، ولكن نجم يوفنتوس كان على موعد مع رقم من نوع آخر يوم الأحد.

استطاع رونالدو خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ساسولو، والتي انتهت بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي، أن يسجل هدفا في الدقيقة 92.

هدف رونالدو، لم يكن كعادة أهدافه، ولكنه عادل به رقم النمساوي جوزيف بيكان، والذي سجل 759 هدفًا كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الرسمية عبر التاريخ.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

ويفصل رونالدو هدف وحيد ليكون اللاعب الأكثر تسجيلا عبر تاريخ كرة القدم.

سجل رونالدو الأهداف الـ 759 خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية.