إقامة نصب لملك أمازيغي يثير جدلا في الجزائر... فيديو

تم تنصيب تمثال للملك الأمازيغي "شيشنق" في مدينة "تيزي وزوو" في الجزائر، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي يتم الاحتفال بها في منطقة شمال أفريقيا بين 11 و12 و13 من شهر يناير/كانون الثاني من كل سنة.

ويوافق عام 2021 في التقويم الأمازيغي عام 2971. و"شيشنق" أو "شيشناق" من أبرز ملوك الأمازيغ المعروفين في شمال أفريقيا (950 ـ 929 ق.م).

وبدأت الاحتفالات بالسنة الأمازيغية منذ اعتلاء الملك الأمازيغي "شيشنق" عرش مصر القديمة سنة 950 قبل الميلاد بعد هزيمة الملك رمسيس الثالث.

بمناسبة رأس السنة الأمازيغية تمثال كبير للفرعون الأمازيغي شيشناق سوف يتم تدشينه وسط مدينة تيزي وزو هذا الأسبوع pic.twitter.com/3VypfIcR6N — Jugurtha Hanachi (@JugHanachi) January 10, 2021

وقال المؤرخون إن "شيشناق" هزم الفرعون المصري، رمسيس الثالث، وخلق للأمازيغ تاريخا بأرض مصر، بحسب صحيفة "النسمة".

وانتقد بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي تنصيب التمثال، معتبرين إياه شخصية خيالية وغريبا عن الدولة، فعلى حسب اعتقاد البعض شيشنق نشأ في ليبيا، كما دعوه صنما. وكتب مستخدم، "شيشناق مكانه في مصر الفرعونية وليس في تيزي وزو الجزائرية".

وأعجب البعض الآخر بالتمثال ودافعوا عن عمل النحت، حيث غرد أحدهم، إن أغلبية من يهاجموا التمثال "غايتهم ليست نصرة دين معين "بل تاريخيا يريدون سلخ وتقزيم تاريخ الأمازيغ والهوية الأمازيغية التي تمتد إلى آلاف السنين".

واختارت المندوبية السامية للأمازيغية، وهي مؤسسة عامة مسؤولة عن ترقية اللغة والثقافة البربرية، ولاية باتنة التي تقع على بعد 430 كلم جنوب شرق العاصمة، الجزائر، لاستضافة ما بين 09 و12 يناير/كانون الثاني 2021، الاحتفالات الوطنية والرسمية.