سقوط طفل تحت عجلات القطار في إحدى محطات مترو موسكو... فيديو

صورت كاميرات المراقبة الموجودة في محطة مترو "بابوشكينسكايا"، لحظة تعثر طفل يبلغ من العمر عشر سنوات وسقوطه تحت عجلات القطار.

ولحسن الحظ تمكن الطفل من حشر نفسه بين الجدار وقضبان السكة، ليمر القطار بجانبه، حيث تمكن السائق من التوقف لمساعدته على الخروج.

وشارك أحد رجال الشرطة الموجودين في المحطة بعملية إخراج الطفل، وتم فحصه من قبل الأطباء، ولم يتعرض لأي إصابة.