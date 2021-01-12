في أحدث ظهور لها...رهف القنون تشارك في تحد على موقع تواصل اجتماعي..فيديو

شاركت الناشطة السعودية، رهف القنون، متابعيها على مواقع التواصل مقطعا مصورا دعت من خلاله الفتيات للمشاركة في تحد جديد.

وظهرت القنون في مقطع نشرته على صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، داعية الفتيات للمشاركة في تحدي BussItChallenge.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahafcaofficial)

يذكر بأن القنون كانت، في وقت سابق، قد أعلنت أنها قد أنهت علاقتها بوالد ابنتها، مؤكدة أن قرار الارتباط اتخذته حين كانت صغيرة دون استعداد جيد لبدء علاقة.

وكانت الفتاة السعودية رهف محمد القنون قد فرت من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق في مطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ووصلت رهف إلى تورونتو، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد على أثر هروبها من أسرتها عبر تايلاند.