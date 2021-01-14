مجانا لجميع المصريين... الحكومة تأخذ زيت الأكل المستعمل مقابل آخر جديد

أعلنت وزارة البيئة المصرية استعدادها لأخذ زيت الأكل المستعمل من المواطنين مقابل إعطائهم زيت آخر جديد ونظيف دون أي مقابل مادي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أطلقتها الوزارة لحث المواطنين على عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل بعد القلي، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وفي سياق دعوتها للمواطنين، وجهت وزارة البيئة المصرية حديثها لربات البيوت قائلة "إن الزيت المستعمل الذي تتخلصين منه بسكبه في الحوض بعد القلي، يتراكم في المواسير ويتسبب في سدها، ومع الوقت ستضطرين لتحمل ثمن إصلاح تلك المواسير، ما يعني أن كل لتر زيت تتخلصين منه بهذه الطريقة يهدر مالك".

وتابعت الوزارة: "جمعي الزيت المستعمل وبدلي كل 5 لتر زيت مستعمل بزجاجة زيت (صني) لترين إلا ربع، وبهذا تكونين قد وفرتي المال مرتين، فلتتخذي القرار الصحيح؛ لأن قرارك يغير حياتك".

وناشدت وزارة البيئة، المواطنين الراغبين في التغيير الاتصال علـى رقم الخط الساخن 19481.