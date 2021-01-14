جزيرة منعزلة دون تواصل مع العالم الخارجي... مهرجان سينمائي يقدم هدية فريدة من نوعها

أعلن أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية، اليوم، أنه لم يقرر نقل جميع فعالياته رقميا.

أكد مهرجان غوتنبرغ السينمائي، فرصة منح شخص واحد داخل السويد، تقديم هدية فريدة من نوعها لشخص واحد، بحسب ما نشره الحساب الرسمي المعهد السويدي في ستوكهولم، عبر موقع "تويتر".

وكشف المهرجان عن منح هذا الشخص مغامرة فريدة من نوعها مدفوعة التكاليف، للبقاء على جزيرة لمدة 7 أيام في الطبيعة في منارة باتر نوستر التي تقع في ساحل السويد الغربي دون تواصل مع العالم الخارجي.

لم يقرر فقط أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية، مهرجان غوتنبرغ السينمائي، نقل جميع فعالياته رقميًا📽 بل أعلن عن فرصة منح شخص واحد داخل #السويد مغامرة مدفوعة التكاليف للبقاء على جزيرة لمدة 7 أيام دون تواصل مع العالم الخارجي للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الأفلام😯

📷Draken Film pic.twitter.com/8NgZY2sU48 — السويد (@Sweden_AR) January 14, 2021

وأضاف أن "الصحبة الوحيدة المتاحة هي صوت أمواج البحر والطبيعة، ومشاهدة أفلام من مهرجان غوتنبرغ السينمائي حيث يمكن للشخص الذي سيقع عليه الاختيار مشاهدة أفلام العرض الأول خلال إقامته على متن الجزيرة".

وأشار إلى أن طلبات التقديم متاحة حتى السابع عشر من شهر يناير/ كانون الثاني، والمغامرة تبدأ يوم 30 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط 2021.