تطور جديد في الحالة الصحية لوائل الإبراشي

شهدت الحالة الصحية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، اليوم الخميس، تطورات جديدة.

أعلنت الصفحة الرسمية للإبراشي، عبر موقع "فيسبوك"، شفاءه من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة صورة الإبراشي بتعليق: "الحمد لله تعالى... تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أعلن إصابته بفيروس كورونا، عقب إجراء تحليل "pcr" وظهور النتيجة إيجابية.

وظهرت الأعراض على الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة الأربعاء قبل الماضي، أبرزها الكحة على الهواء، وعقب إصابته أجرى الإعلامي المصري، مداخلة تلفزيونية تحدث خلالها عن إصابته بكورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تاني".