كيف تحافظ على وزنك في فصل الشتاء

يعاني كثيرون من زيادة الوزن في فصل الشتاء، بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام وقلة الحركة.

قدم خبراء التغذية، نصائح للحفاظ على الوزن في الشتاء، والتغلب على زيادة وزن الجسم عن المعدل المثالي له.

تقول الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن هناك مجموعة من العادات الغذائية الهادفة للحفاظ على وزن الجسم الصحي خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "الكونسلتو".

ويأتي على رأس تلك النصائح، تناول كميات مناسبة من المياه بشكل منتظم، بحيث يتم تناول ما لا يقل عن عن 2 لتر على مدار اليوم.

وأكدت الدمرداش، أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة مستمرة، يرفع معدل حرق الدهون بالجسم، والوقاية من زيادة الوزن.

وقالت إن تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر، ومن أبرزها الأنواع المختلفة من الحلويات، والعصائر المضاف إليها المحليات الصناعية، مهم في الحفاظ الوزن، بالإضافة إلى التوقف عن تناول اللحوم المصنعة والمجمدة، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية المسببة لزيادة الوزن.

كما نصحت بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية، وأبرزها الخضروات والفواكه، التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وحذرت من تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر المسبب لزيادة الوزن.

وأوضحت أن طهي الطعام يجب أن يكون بالزيوت الصحية بدلا من الزيوت المهدرجة المسببة للسمنة، مشيرة إلى الحرص على تناول الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية، والتي تتميز بقلة سعراتها الحرارية.