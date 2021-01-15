طليق روبي يعلن خطوبته من نانسي صلاح

أعلن المخرج المصري، سامح عبد العزيز، طليق الفنانة روبي، خطوبته من نانسي صلاح.

وأكد عبد العزيز، حقيقة المعلومات المتداولة حول علاقة الحب والارتباط التي تجمعه مع نانسي صلاح عضوة فريق برنامج SNL بالعربي والتي انتشرت خلال الأيام الماضية، بحسب ما نشرته مجلة "ليالي".

وأشار المخرج المصري إلى أن الأخبار المتداولة صحيحة، وأنهما يستعدان لعقد حفل زفافهما قريبا.

يشار إلى أن نانسي صلاح احتفلت بخطبتها على عبد العزيز، في حضور أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وكشف مصدر مقرب من سامح عبد العزيز أن الخطوبة تمت في منزل أسرة نانسي بحضور عدد قليل جدًا من أصدقائها وأقارب أسرتها، وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن الثنائي يجهزان للاحتفال بزواجهما والإعلان بشكل رسمي عقب الانتهاء من جميع تفاصيل الزفاف.