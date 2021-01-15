رقصة ابنتي شيرين عبد الوهاب تتصدر مشاهدات وسائل التواصل الاجتماعي... فيديو

تصدرت ابنتا الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المشاهدات لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رقصهن الاحترافي والجميل.

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو على صفحتها في "تيك توك" تظهر فيه مشاهد قصيرة لرقصة احترافية لابنتيها على أنغام أغنية أجنبية.

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وتناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع الفيديو وحاز المشهد القصير على إعجاب الكثيرين بسبب الأداء المميز لابنتي شيرين عبد الوهاب، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة.

يذكر أن ابنة الفنانة المصرية، هنا، قد ظهرت في وقت سابق، أثناء أدائها لأغنية باللغة الإنكليزية، حيث لاحظ الكثيرون صوتها المميز، معتبرين أنها ورثت موهبة ولدتها.