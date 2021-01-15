تسجيل
20:09 GMT15 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أشجار الصنوبر الأصفر الغربية

    تقرير يكشف فوائد صحية مذهلة للصنوبر منها الحد من الشيخوخة

    © Photo / Wikipedia
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102101/74/1021017486_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_40d63442f2ca96a9d05d97187da670e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202101151047810703-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9/

    الصنوبر هو أحد أشهر الوجبات الخفيفة الصحية والقليلة السعرات الحرارية، ويحتل المرتبة الأولى في قائمة الأطعمة التي ينصح بها لمرضى السكري وكذلك الأشخاص الذين يرغبون بفقدان الكيلوغرامات الزائدة.

    يعد الصنوبر غنيا جدا بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، وبحسب ما نشره موقع "بلود سكاي"، فهو غني بالأحماض الدهنية الهامة جدا لصحة الجسم، وتشمل حمض الأوليك، وحمض اللينولييك، وحمض البينولينيك.

    الرمان
    © Sputnik . Eugene Biyatov
    ما فائدة قشرة الرمان والصنوبر في محاربة الفيروسات؟
    كما يحتوي على الماء والبروتين والألياف والمعادن، ومليء بمستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية مثل الكاتيكين، والكاروتينات، والغالوكاتشين، والليكوبين، والتوكوفيرول.

    وتعتبر حبوب الصنوبر من المصادر الغنية بالمنغنيز إلى جانب المعادن الأخرى مثل البوتاسيوم والكالسيوم والزنك والحديد والسيلينيوم.

    وتشمل أبرز الفوائد الصحية للصنوبر ما يلي:

    إدارة مرض السكري:

    من المعروف أن مرض السكري يرتبط بشكل أساسي بزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وقد أظهرت دراسة أن تناول حبوب الصنوبر يمكن أن يحسن مقاومة الأنسولين ويقلل من نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق تقليل الضرر التأكسدي للكبد، ويمكن استخدام الصنوبر كعنصر غذائي علاجي يساعد في الوقاية من ارتفاع السكر في الدم وعلاجه.

    الوقاية من أمراض القلب:

    يمكن للمكسرات مثل الصنوبر تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب التاجية، وذلك لأنها غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم وفيتامين E والأرجينين والبوتاسيوم إلى جانب البوليفينول والدهون الصحية (الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة).

    المساعدة في إنقاص الوزن:

    الصنوبر غني جدا بمادة البوليفينول والتي أكدت بعض الدراسات أنها فعالة جدا في تخفيف الوزن، وتساعد بشكل مذهل في تقليل الأنسجة الدهنية وإدارة السمنة بشكل فعال.

    يحمي من الإصابة بالسرطان:

    تعرف مادة البوليفينول الموجودة في الصنوبر أيضا بأن لها خصائص مضادة للسرطان وقد تساعد في منع انقسام الخلايا وهو السبب الرئيسي للسرطان، وأفادت الدراسات بأن هذه المادة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستات وسرطان الرئة وأنواع السرطان الأخرى عن طريق تحفيز موت الخلايا المُبرمج، أي إزالة الخلايا السرطانية والحفاظ على التوازن في الجسم. وقد يساعد السيلينيوم الموجود فيه أيضا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

    الحد من الشيخوخة:

    الشيخوخة هي عامل الخطر الرئيسي للأمراض المزمنة، ويرجع ذلك أساسا إلى الالتهاب المزمن والأضرار المؤكسدة، ونظرا لأن حبوب الصنوبر مليئة بالمركبات المضادة للأكسدة، فقد تساعد في تحسين وظائف البطانة وتقليل المؤشرات الحيوية الالتهابية، وبالتالي تقليل عوامل الشيخوخة بشكل إيجابي والتدهور المعرفي المرتبط به.

    انظر أيضا:

    أهم 5 أطعمة لزيادة طول الجسم
    5 أطعمة تسبب ظهور الدمامل.. كيف نتخلص منها
    خبيرة تغذية: على مرضى الغدة الدرقية تجنب هذه الأطعمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شابات يستحمن في ينابيع المياه الساخنة في بياتيغورسك الروسية. على منحدر جبل ماشوك، حيث تتدفق ينابيع كبريتيد الهيدروجين الساخنة، وتحت تأثيرها تكونت المنخفضات على المنحدرات الصخرية، تبدو وكأنها حمامات.
    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    إنفوجرافيك... سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    سياسات الخصوصية الجديدة على واتسآب وبدائله المحتملة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك