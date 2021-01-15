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    أشياء يجب القيام بها وأخرى ينبغي تجنبها بعد تناول أطعمة عالية الكوليسترول

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    يشارك الكوليسترول في أداء وظائف رئيسية في جسم الإنسان، مثل موت الخلايا المُبرمج وتحسين سيولة غشاء الخلية، ويلعب دورا أساسيا في عملية التمثيل الغذائي، والعديد من الوظائف الأخرى على مستوى الخلية والهرمونات.

    ومع ذلك، يعتبر الكوليسترول السبب الرئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، وذلك عندما يكون بمستوى عال جدا بحيث يسبب الضرر أكثر مما يسبب الفائدة، وذلك بحسب ما نشره موقع "بولد سكاي".

    البروكلي
    © AFP 2020
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    وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مثل البيتزا والبرغر المليئة بالأحماض الدهنية المشبعة، يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى جانب أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأطعمة عالية الكوليسترول مثل البيض والجبن واللحوم العضوية غنية أيضا بالمغذيات الدقيقة الأساسية مثل البروتين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ومع ذلك، عند تناولها بكميات كبيرة، فإن هذه الكميات من الكوليسترول تترسب في جدران الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المذكورة أعلاه.

    هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها، وأشياء أخرى يجب تجنبها، بعد تناول الأطعمة الغنية جدا بالكوليسترول، سيساعدك هذا على تقليل آثارها الضارة والحصول على الفوائد الغذائية أيضا.

    وتشمل قائمة الأشياء التي يجب القيام بها بعد تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول ما يلي:

    شرب الماء الفاتر: تشير الدراسات إلى أن شرب الماء الفاتر يظهر تأثيرا إيجابيا على نمو الميكروبات المعوية المفيدة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في هضم الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، دون الإخلال بصحة الجهاز الهضمي.

    حرق بعض السعرات الحرارية: بعد تناول وجبة غنية بالكوليسترول، يفضل ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة البدنية مثل المشي أو صعود السلالم لمدة ثلاثين دقيقة لتحسين أداء المعدة والمساعدة في الهضم، ولمنع تراكم الدهون وزيادة الوزن.

    تناول مشروبات التخلص من السموم: تعتبر مشروبات التخلص من السموم طريقة ممتازة بعد الوجبات الغنية بالكوليسترول لتطهير الجسم والتخلص من السموم الضارة وتعزيز المناعة وتحسين مستويات الطاقة وتحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكنك تحضير مشروبات الديتوكس عن طريق خلط الماء بالليمون والزنجبيل والخيار والنعناع والبرتقال والليمون أو التفاح والقرفة.

    ينصح أيضا بتناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك قبل أو أثناء الوجبة الغنية بالكوليسترول، أو في أي وقت تريد، مثل الزبادي، لكونها كائنات حية تساعد في دعم بكتيريا الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. والتركيز بعد تناول الوجبة العالية الكوليسترول على الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات، أو شرب الشاي الأخضر، لكونها أفضل طريقة لخفض مستويات الكوليسترول وتحسين مستوى الدهون.

    أشياء يجب تجنب القيام بها بعد تناول وجبة غنية بالكوليسترول:

    تجنب تناول أي شيء بارد: بينما يساعد الماء الدافئ في سهولة الهضم، فإن الماء البارد أو الأطعمة الباردة الأخرى مثل الآيس كريم أو المشروبات الباردة تميل إلى تغيير ميكروبيوتا الأمعاء، لذلك فإن تناول أي شيء بارد مع الأطعمة عالية الكوليسترول يمكن أن يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو عسر الهضم.

    تجنب الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد تناول الوجبة: هذه العادة السيئة تسبب الضرر بالجهاز الهضمي والصحة العامة، هذا الأمر يعرقل عملية نقل الطعام الموجود في المعدة إلى الأمعاء من أجل الهضم وبالتالي يسبب حرقة في المعدة وعسر الهضم، كما أنه يمنع حرق السعرات الحرارية مما يؤدي إلى زيادة وزن الجسم.

    تجنب تناول الكحول: يضيف الكحول إلى السعرات الحرارية الزائدة بعد تناول وجبة دسمة مما قد يساهم في زيادة الوزن، كما أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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