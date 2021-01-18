بيلباو ينتزع كأس السوبر الإسبانية من برشلونة

انتزع فريق أتليتيك بيلباو كأس السوبر الإسبانية من نادي برشلونة، حيث فاز الأول بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي في نهائي مساء الأحد.

وحصل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة للطرد المباشر قرب النهاية، بعدما اعتدى على أسيير بياليبري وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، حسبما ذكرت رويترز.

لكن اللاعب الأرجنتيني شارك قبلها بشكل إيجابي حيث ساعد برشلونة على التقدم في النتيجة قبل الاستراحة بخمس دقائق، وسدد ميسي كرة ارتدت إلى زميله أنطوان جريزمان ليسجل هدفه الأول من بين هدفين له في المباراة النهائية.

ورد بيلباو بسرعة، حيث قابل أوسكار دي ماركوس كرة عرضية من إنياكي وليامز وأدرك التعادل بعد دقيقتين وقبل انتهاء الشوط الأول، فيما ألغى الحكم هدفا بضربة رأس من راؤول جارسيا بعد الاستراحة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو وسط نجاح بيلباو في صناعة الفرص الأخطر.

ورغم ذلك بدا أن المهاجم الفرنسي جريزمان انتزع الفوز لبرشلونة بعدما سجل هدفا على عكس سير اللعب قبل 14 دقيقة من النهاية، لكن البديل بياليبري تعادل لبيلباو مرة أخرى في الدقيقة 90، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

وبعد ثلاث دقائق من الوقت الإضافي البالغ نصف ساعة، أطلق وليامز تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا، لينتزع الانتصار لفريق المدرب مارسيلينو جارسيا.

وبذلك، أحرز بيلباو لقب كأس السوبر للمرة الثالثة، لكنه أول لقب بصفة عامة للفريق منذ التتويج باللقب ذاته في 2015 بعد التفوق آنذاك 5-1 على برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.