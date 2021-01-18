اختفاء جميع صور الفنانة المصرية ساندي... وأصالة هي السبب

تسبب اختفاء جميع صور وفيديوهات الفنانة المصرية ساندي من صفحتها في "إنستغرام" بحدوث جدل واسع لدى متابعي ومحبي النجمة، حيث توقع الكثيرون اعتزالها الساحة الفنية.

وأثارت الفنانة المصرية الكثير من التكهنات خلال الأيام السابقة بسبب إزالتها جميع الصور والفيديوهات من صفحتها الرسمية في "إنستغرام".

واستغرب المتابعون اختفاء الصور لمدة 24 ساعة كاملة، فظن بعضهم أن حساب الفنانة قد تعرض للسرقة، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة المصرية قد قررت اعتزال الساحة الفنية.

وأشارت مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن والمشاهير، إلى أن سبب حذف الصور هو طريقة ترويجية جديدة بدأتها الفنانة السورية أصالة نصري، سابقا، وقامت الفنانة المصرية بنفس الطريقة الترويجية كجزء من الدعاية للعمل الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونوهت المجلة إلى أن الفنانة المصرية ستقوم بطرح ألبوم جديد من إنتاج شركة "جليتش"، وهو ما أشارت إليه صورة تم نشرها على صفحتها في "إنستغرام".

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وأطلقت الفنانة المصرية آخر ألبوماتها الذي تضمن 8 أغنيات بعنوان "اتنين في واحدة" بمشاركة عدد كبير من صانعي الموسيقى في مصر.