إنقاذ ستة أشخاص بعد انهيار جليدي في منتجع دومباي الروسي

أنقذ ستة أشخاص بعد انهيار جليدي في منتجع دومباي، بحسب ما قاله أحد المشاركين في عملية بحث لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف المحادث للوكالة اليوم الاثنين:

"نبحث عن واحد الآن".

بعد ظهر يوم الاثنين، تساقطت طبقة من الثلج على مسار التزلج على جبل موسى- أشيتارا، وغطت نقطتين لتأجير معدات التزلج وضربت مقهى.

وقالت وزارة حالات الطوارئ إنه من الممكن أن يكون من أربعة إلى 12 شخصًا تحت الأنقاض.

من المحتمل أن يكون الثلج قد ذاب بعد التأثير الزلزالي لانهيار جليدي آخر.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن مجموعة رجال الإنقاذ ستكون من 172 شخصًا. كما أشارت الإدارة إلى أنها حذرت من خطر الانهيار الجليدي في الفترة من 17 إلى 19 يناير في المناطق الجبلية في قراتشاي تشركيسيا.

قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في مركز الانهيارات الجليدية الروسي إنه إذا تم تأكيد إصدار الانحدار الاصطناعي لانهيار جليدي خطير، فيمكن اعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد السلامة.

وأكد المحاور من الوكالة أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا عند إغلاق المنتجع.