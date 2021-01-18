دراسة: القنب يشل كورونا وثبط "عاصفة السيتوكين"

كشفت دراسة حديثة عن قدرة فريدة يتمتع بها القنب من شأنها أن توقف تقدم انتشار فيروس كورونا المستجد عند دخوله إلى جسم الإنسان.

يطلق العلماء على العملية التي يهاجم من خلالها جهاز المناعة نفسه لدى الإنسان بـ"عاصفة السيتوكين"، بدلا من مهاجمة فيروس كورونا المستجد وهو ما يجعل الفيروس خطير جدا.

وتعتبر هذه الحالة هي المسبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بمرض "كوفيد 19"، حيث يسعى الأطباء لإيجاد حل بهدف إيقاف هذه المشكلة الأمر الذي من شأنه أن يحد من أعداد الوفيات.

قام باحثون في جامعة ليثبريدج الكندية بدراسة عملية التفاعل التي تحدث بين مكونات نباتات القنب وبين مادة السيتوكين.

ووجد الباحثون ثلاث سلالات فاعلة للغاية في تقليل مستويات مادتين كيميائيتين تلعبان دورا أساسيا في "عاصفة السيتوكين".

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، درس الباحثون أكثر من 200 نوع من أنواع القنب وحددوا ثلاث مستخلصات تثبط هذه العملية التي تشل جهاز المناعة وتدمر الجسم، وتعرف هذه السلالات بالأرقام العلمية الرمزية (4 و8 و14).

استخدمت الدراسة نباتات القنب المزروعة بشكل احترافي والتي تم استخراجها بعناية وتطبيقها على الاختبارات بشكل علمي وليس من خلال الاستخدام الشخصي الشايع لهذا النبات (يستخدم كصنف من الحشيش)، حيث أثبتت التجارب المخبرية فعالية كبيرة.

وتتمثل الخطوة التالية للعلماء في الحصول على علاجات تعتمد على القنب في التجارب السريرية لمعرفة ما إذا كانت فاعلة لعلاج مرضى "كوفيد 19" في فترة العناية المركزة، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة التصنيع الدوائي.