هل النسيان أمر طبيعي؟... تعرف على أبرز أسبابه

يصاب أي شخص منا بالنسيان الذي يمكن أن يكون مؤقتا أو دائما، ويُعرَّف كحالة صحية بأنه فشل دائم في التذكر، وعندما يعاني شخص ما منه، فإنه يجد صعوبة في تذكر المعلومات والأحداث وتعلم أشياء جديدة.

والنسيان هو أحد أعراض التقدم في السن ولا يكون له تأثير خطير في هذه الحالة، لكن يمكن أن يكون النسيان الشديد أو زلات الذاكرة علامة على حالة خطيرة أو كنتيجة لمرض أو اضطراب معين في الجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تسبب النسيان المستمر، وتشمل ما يلي:

مرض الزهايمر: الزهايمر هو أحد أكثر أسباب النسيان شيوعا، وهو مرض يدمر الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى تدريجيا.

انقطاع الطمث: ربطت الدراسات مؤخرا سن اليأس بالنسيان، إذ يمكن أن يكون النسيان من الأعراض الشائعة عندما تكون النساء في مرحلة انقطاع الطمث.

اضطرابات الصحة العقلية: يمكن أن تكون الصحة العقلية السيئة التي تتميز بالتوتر أو الاكتئاب أو القلق سببا رئيسيا للنسيان، إذ يصبح الأشخاص غير قادرين على تذكر الأحداث وليس لديهم ذاكرة قوية لتذكر ما حدث.

قصور الغدة الدرقية: يمكن أن تتداخل اختلالات الغدة الدرقية مع الذاكرة، خاصة خمول الغدة الدرقية، وقد تحتاج هذه الاختلالات إلى دواء وعلاج مستمر ليبقى الوضع تحت السيطرة قدر الإمكان.

الأدوية أو الكحول: يمكن أن تتداخل بعض الأدوية مع الذاكرة، إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة بسبب تناول نوع معين من الأدوية، يجب عليك استشارة الطبيب في الحال، ويمكن أن يؤدي شرب الكحول أيضا إلى إعاقة الذاكرة، إذ يؤثر الكحول على الدماغ والجهاز العصبي المركزي، مما يؤثر على عملية التذكر والوعي بشكل واضح.