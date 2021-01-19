فيديو لجوني جونز وهو يقتل خنزيرا بطلقة واحدة من الجو... فيديو

نشر بطل فنون القتال المختلطة الأمريكي جون جونز فيديو له وهو يصطاد خنزيرا بريا من الجو.

نشر جونز مقطع فيديو له على حسابه في "إنستغرام" وهو يطلق النار على الخنزير البري من مروحية وهي تطير وكتب:

"طلقة واحدة، وضحية واحدة، الكثير من لحم الخنزير. حصلت على جائزة ثمينة بعد صيد ثمين".

View this post on Instagram A post shared by BONY (@jonnybones)

ونافس جون جونز البالغ من العمر 33 عاما 14 مرة على لقب بطولة الوزن الخفيف لفنون القتال المختلطة، وخاض آخر نزال له في 9 فبراير 2020، وفاز فيه على مواطنه دومينيك رييس بالنقاط، محققا بذلك انتصاره الـ26 مقابل هزيمة واحدة.