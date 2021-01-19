محامي الشرنوبي: سارة الطباخ أهدت لموكلي الـ "سكوتر" ولم يقم بسرقته

قال حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، إنه أثبت أمام النيابة أن موكله لم يسرق الـ"سكوتر" الخاص بالمنتجة سارة الطباخ.

وأكد هلال في تصريحات لموقع "مصراوي" أن موكله محمد الشرنوبي خضع بالفعل للتحقيق، قائلا: "قدمنا للنيابة المستندات التي تؤكد أن المنتجة سارة الطباخ، قامت بتسليمه الدراجة البخارية بنفسها كهدية، ولم يقم بسرقته كما تدعي" مشيرا إلى أن هذا الإجراء يثبت "كيدية البلاغ" حسب تعبيره.

ولفت إلى أن "النيابة استمعت للشرنوبي، وخرج منها عائدا بشكل طبيعي، وما زال التحقيق جاريا".

وعن تهديدات سارة الطباخ بخصوص تدخلها لإنهاء تعاقدات الشرنوبي مع شركات الإنتاج قال هلال: "فيما يخص تهديدات المنتجة لشركات الإنتاج بخصوص التعاقد مع الفنان محمد الشرنوبي، أوضح أنها لا تملك هذا الحق بعد إلغاء التوكيل الذي كان قد منحه لها".

يذكر أن سارة الطباخ كانت قد تقدمت ببلاغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.

وقد أشارت التحريات إلى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كمباوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها اكتشفت "سكوتر" مسروقة منها منذ 8 أشهر.

وقالت: إنها لم تحرر محضرا وقت اكتشافها سرقة الـ"سكوتر" وعندما شاهدته في الكمباوند سألت أفراد الأمن عن مالكه فأخبروها أنه لمحمد الشرنوبي، ووجهت له تهمة السرقة.

جدير بالذكر أنه وقبل الاتهام بالسرقة وتحديدا في يوليو 2020 وجهت سارة الطباخ، تحذيرا للشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركتها الإنتاجية.

وأكدت الطباخ في بيان رسمي صادر عن شركتها "إيرث برودكشن" أنه لا يحق للشرنوبي العمل دون موافقتها لأنها الوكيل الحصري له.

وجاء في البيان: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكش، الذي يرتبط معها بعقد حصري، لا يجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي، إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".