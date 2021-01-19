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    ماذا يحدث عندما تشرب البيرة كل يوم؟

    © Sputnik . Varvara Gert'e
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    ليس هناك شك في أن البيرة هي الخيار الأكثر شعبية بين الكحوليات، والأكثر إقبالا من قبل الكثير من الناس، ونظرا لاحتوائها على نسبة من 5 إلى 12 في المئة فقط من الكحول، تعتبر البيرة أقل ضررا من المشروبات الكحولية الأخرى.

     تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب البيرة يمكن أن يزيد من طول العمر ويقلل الألم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن عندما يتعلق الأمر بتناولها يوميا، فإن ذلك سوف يعود بالضرر حتما على الجسم، وفقا لتقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا".

    مهرجان البيرة في ميونخ
    © REUTERS / MICHAELA REHLE
    كيف تساعد "البيرة" في إزالة الرمل من الكلى
    وذكر التقرير ما يمكن أن يحدث للجسم عند شرب البيرة كل يوم، وفق ما يلي:

    تؤدي إلى تشكل دهون البطن:

    على الرغم من أن البيرة تحتوي على نسبة منخفضة من الكحول ولكنها تحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية، إذ يحتوي نصف لتر من البيرة على حوالي 150 سعرة حرارية ومع زيادة كمية الكحول يزداد عدد السعرات الحرارية، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور وتشكل دهون البطن التي تعد الأكثر خطورة على الإطلاق ويصعب فقدانها بسهولة.

    تشكل خطرا كبيرا على صحة القلب:

    تثبت العديد من الدراسات أن شرب البيرة مفيد لصحة القلب، ولكن يحدث العكس تماما عند تناولها بشكل يومي، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى تلف عضلة القلب، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بداء السكري من النوع 2، والرجفان الأذيني.

    تؤثر على الكلى:

    نظرا لأن البيرة تعبر مشروبا مدرا للبول، فإن هذا يمكن أن يسبب ضغطا إضافيا على الكليتين، كما يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويمكن أن يخل بتوازن السوائل في الجسم، وعلى المدى الطويل، قد يؤدي إلى تلف الكلى مما يؤدي إلى تشكل حصوات الكلى أو حدوث الفشل الكلوي.

    تسبب نقص بعض الفيتامينات:

     قد يؤدي شرب البيرة بانتظام إلى زيادة طلب الجسم لبعض الفيتامينات والمعادن ليتمكن من استقلاب الكحول، على سبيل المثال بعض فيتامينات ب، واستهلاك هذه العناصر لاستقلاب الكحول باستمرار يمكن أن يتسبب بنقصها في الجسم بشكل واضح ويجب التركيز على تعويض فقدانها من خلال بالنظام الغذائي الصحي اليومي.

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