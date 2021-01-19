رسالة مؤثرة من الفنانة الخليجية أحلام إلى المصرية أنغام... صور

وجهت الفنانة الخليجية أحلام رسالة مؤثرة جدا للفنانة المصرية أنغام، معبرة عن إحساسها الجميل عند مشاهدة صورة لها أو سماع أغنية لها.

هنأت النجمة الإماراتية أحلام، صديقتها النجمة المصرية أنغام، بمناسبة عيد ميلادها الـ49 والذي تحتفل فيه الفنانة المصرية اليوم.

وعبرت الفنانة الخليجية عن مشاعرها برسالة عاطفية ومؤثرة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، معتبرة أن أنغام الشقيقة التي لم تلدها أمها.

وقالت أحلام في رسالة شاركتها مع محبيها، باللهجة المحكية في الخليج العربي: "الإحساس الوحيد اللي ينتابني لما شفت لك صورة أو أغنيه أو حتى اسمع اسمك إنك أنتِ أختي اللي ما جابتها أمي".

وأضافت النجمة أحلام: "لك غلا في قلبي الله لا يبين غلاك أختي وصديقتي الغالية أنغامنا.. كل سنة وأنتِ بصحة وفرح وسعادة وحب كل عام وأنتِ شمعة منورة".

الاحساس الوحيد اللي ينتابني لاشفت لك صوره او اغنيه او حتى اسمع اسمك انك انتي اختي اللي ما جابتها امي لك غلا في قلبي الله لايبين غلاك اختي وصديقتي الغاليه انغامنا #انغام كل سنه وانتي بصحه وفرح وسعاده وحب كل عام وانتي شمعه منوره 🎂🎁🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊🎉 pic.twitter.com/wmoPbwXsyS — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 18, 2021

وبحسب مجلة "سيدتي"، ردت الفناة المصرية أنغام على صديقتها برسالة جاء فيها: "الكلام صعب يشرح إحساسي وفرحتي بإحساسك وكلامك يا أحلام انا محظوظة بحبك لإنك الأصدق والأرقي يا حبيبتي يا أغلي أخت ربنا ما يحرمني من حبك ومن وجودك في حياتي وحياة جمهورك ومحبينك يا غاليه بحبك".