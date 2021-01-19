روسيا تكشف نسبة كفاءة لقاحها الثاني ضد كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن الفاعلية المناعية للقاح "إيبي فاك كورونا" ضد كورونا وفقًا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية كانت 100%.

وأشارت الهيئة إلى أن وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا لا يعتبر موانع للتطعيم:، وأن اللقاح سيساعد على تقوية المناعة التي تم تكوينها بالفعل.

وأضافت الهيئة أن اللقاح هو حقنة مزدوجة الجرعات في العضل، بفاصل زمني لا يقل عن 14-21 يومًا بين الجرعتين، بكمية 0.5 مليلتر لكل جرعة، ويمكن تطعيم المرء بمكون واحد إذا كان الشخص مصابا سابقًا بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة: "لكن إدخال جرعة واحدة من لقاح "إيبي فاك كورونا" لن يعطي استجابة مناعية مثالية من حيث القوة والمدة"، مضيفة أن هذه المسألة تتطلب بحثًا إضافيًا.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية قد صرحت في بداية شهر نوفمبر من العام الماضي بأنه سيتم تطعيم أول المتطوعين لاختبار لقاح "إيبي فاك كورونا"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الخدمة الصحفية أن المركز العلمي "فيكتور" ينتج الآن لقاحا لاختبارات ما بعد التسجيل.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، أن مركز "فيكتور" سجل اللقاح الروسي الثاني وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

وأعلن بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، أن مركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك سجل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا".