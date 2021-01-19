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    ثلاثة مشروبات تسبب الإمساك

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    غالبا ما يكون الإمساك نتيجة لسوء النظام الغذائي وعادات نمط الحياة، حيث يعاني بعض الناس منه بعد تناول أطعمة أو مشروبات معينة، بينما يعاني الصنف الآخر منهم من الإمساك المزمن.

    بشكل عام، تختلف عادات الأمعاء من شخص لآخر، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن عادة ما يكون لديهم أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إينديا".

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    © AP Photo / Mohammed Ballas
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    وذكر التقرير أن هناك ثلاثة مشروبات تسبب الإمساك وتزيد من سوء الحالة، وتشمل ما يلي:

    الكحول:

    يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى العديد من المشكلات الصحية، والإمساك أحدها، تؤثر المشروبات التي تحتوي على الكحول على الجسم بعدة طرق، فهي تؤدي إلى الجفاف ويمكن أن تؤثر على الوظيفة الداخلية للجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء حركة الجهاز الهضمي، مما قد يسبب صعوبة في حركة الأمعاء، ويمكن أن يسبب الكحول فرط نمو بكتيريا الأمعاء السيئة التي يمكن أن تسبب أعراض الانتفاخ والإمساك، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى التهاب في بطانة الأمعاء الذي يمكن أن يكون سببا لمشاكل أخرى متعلقة بالمعدة.

    ويعتمد ما إذا كان الكحول سيتسبب في الإمساك أم لا على كمية ونوع الكحول الذي يتم تناوله، ولكن بشكل عام يجب الحد من شرب الكحول، والحرص على شرب المزيد من الماء بعده.

    الحليب:

    الحليب مشروب صحي مليء بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 12 والبروتين، ولكن يمكن أن يكون أيضا سببا لمشاكل الجهاز الهضمي في بعض الحالات، ويسبب الجفاف الذي هو سبب رئيسي للإمساك، وإذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن الحليب يمكن أن يجعل الحالة أسوأ، وتجدر الملاحظة أن الرضع والأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل خاص بسبب الحساسية للبروتينات التي تسمى الكازين الموجودة في حليب البقر.

    القهوة:

    تساعد القهوة بالنسبة لبعض الأشخاص في ليونة الأمعاء، بينما قد تكون سببا للبعض الآخر للانتفاخ أو الإمساك، إذ يمكن أن تجعلك تتبول أكثر مما يؤدي إلى فقدان السوائل ويزيد من فرصة الإصابة بالإمساك.

    إذا كنت تعاني بالفعل من متلازمة الأمعاء المتهيجة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، ولتجنب ذلك، حاول شرب القهوة منزوعة الكافيين لكونها لا تؤثر على النظام الداخلي للجسم مقارنة بالقهوة التي تحتوي على الكافيين.

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