الموت يفجع الفنان السعودي راشد الماجد

فجع الموت المطرب السعوي، راشد الماجد، مساء أمس الثلاثاء، بوفاة والدته بعد صراع مع المرض.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وفاة والدة الفنان راشد الماجد.

وقال آل الشيخ "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله".

@RashedTV اتقدم بخالص التعازي الى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله . — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2021

وكتب الفنان رابح صقر عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أعزي أخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظَّم الله أجرك يا أخوي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

اعزي اخوي وصديق عمري #راشد_الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها و يسكنها فسيح جناته ، عظم الله اجرك يا اخوي وانا لله وانا اليه راجعون — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) January 19, 2021

كما غرد حسين الجسمي "خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها".

خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته،الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) January 19, 2021

جدير بالذكر أن والدة الفنان راشد الماجد، هي مواطنة بحرينية تعيش في المملكة بعد أن تزوجت من سعودي.