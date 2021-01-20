الدوري الإنجليزي يوافق على إجراء مباريات تجريبية بكرة القدم

وافقت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على إقامة مباريات تجريبية للسماح بإجراء التبديلات في حالات الارتجاج الدماغي، ما سيسمح لفريق ما بإجراء تبديلين خلال المباراة الواحدة.

© AP Photo / Tim Ireland كورونا يتسبب في تأجيل مباراة جديدة لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) المعني بإصدار قوانين اللعبة قد وافق على إقامة هذه التجارب في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما لم يتم تحديد موعد معيّن لبدء هذه التجارب، لأن "إيفاب" والاتحاد الدولي (فيفا) لم يحددا المعلومات الطبية الخاصة المتعلقة بالموضوع.

وفي بيان تفصيلي، قالت رابطة الدوري الإنجليزي، إنه "في الوقت الذي تشكل صحة اللاعب أولوية بالنسبة لرابطة الدوري الممتاز، ستسمح البروتوكولات بإجراء تبديلين كحد أقصى متعلقين بحالة الارتجاج الدماغي، على أن يسمح للخصم بالعدد ذاته، ويمكن إجراء تبديلات إضافية متعلقة بالارتجاج في المخ، بغض النظر عن عدد التبديلات الذي سبق أن قام به الفريق".

وتابعت "هذه التجربة هي نتيجة مشاورات إيفاب مع أصحاب المصالح والتوصيات من مجموعة من الخبراء المختصين في ارتجاج الدماغ للسماح بالتبديلات الإضافية للاعبين المصابين به أو مشتبه بإصابتهم".

ووافق "فيفا" على إقامة هذه التجارب في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة الشهر المقبل، لاسيما بعد الضغوطات الكبيرة على السلطات الكروية لاتخاذ تدابير تحمي بشكل أكبر الإصابات في الرأس.

وكشفت دراسة بإشراف الطبيب ويلي ستيوارت، المستشار في الأمراض العصبية في جامعة غلاسكو البريطانية، نشرت في العام 2019، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من أمراض التآكل العصبي من عامة الناس.

وعانى البعض من لاعبي منتخب انجلترا الذي حقق لقب كأس العام عام 1966 من أمراض مماثلة في حياتهم لاحقا، حيث توفي جاك شارلتون، بسبب الخرف العام الماضي، فيما يعاني أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي شارلتون، من المرض حاليًا.