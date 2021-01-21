فوز صعب للأحمر... أهداف مباراة الأهلي والمقاولون 3 -2 ... فيديو

حقق النادي الأهلي المصري فوزا صعبا على غريمه المقاولون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، في مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وحوَّل الأهلي تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة على المقاولون العرب، ليرفع رصديه من النقاط إلى 20 نقطة، متصدرا جدول الدوري، حتى الآن، متقدما عن غريمه التقليدي الزمالك بفارق مباراة واحدة.

وبتلك النتيجة توقف رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الـ12.

شهدت المباراة تفوق نوعي للنادي الأهلي، وسط انتشار واسع في وسط الملعب، في شوطي المباراة، خاصة الأول، ولكن نجح المقاولون في إحراز هدفين متتالين في الشوط الأول، وسط غفلة من مدافعي الفريق.

ونجح الأهلي في إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني بعدما أجرى المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، تغييرات جوهرية تركت بصمتها على نتيجة المباراة.

أحرز أهداف الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومجدي قفشة، في حين أحرز هدفي المقاولون، باسم علي وسيف الدين الجزيري.