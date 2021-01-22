رغم خطورة حالتيهما... زواج مصابين بكورونا في مستشفى عزل.. صور

أصيب البريطانيان إليزابيث كير، 31 عاما، وسايمون أوبراين، 36 عاما، بفيروس كورونا، وتم نقلهما في نفس سيارة الإسعاف إلى المستشفى، بعدما انخفض مستوى الأكسجين بشدة، بحسب صحيفة "ذا ميرور".

وساءت حالتيهما، الأمر الذي دفع الطاقم الطبي لترتيب زواجهما قبل فوات الأوان، رغم حاجة أوبراين للنقل إلى وحدة العناية المركزة بعدما ازدادت حالته سوءا.

وقرر الطاقم الطبي، إرجاء وضع أوبراين على جهاز التنفس الصناعي قليلا حتى إتمام مراسم الزواج.

وتقول كير "أخبروني أننا قد لا نستطيع الزواج بعد كل هذا لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس الصناعي".

وأضافت "لكنهم أرجؤوا ذلك ساعة أخرى، وتماسك هو حينها إلى أن تم الزواج".

British couple Elizabeth Kerr and Simon O'Brien had been planning to marry in June. Then Covid-19 struck https://t.co/drZMNdl7Gd — @dispatch_DD (@Dispatch_DD) January 22, 2021

وصرحت كير لوكالة "رويترز"، أنه "كان علينا الانتظار بضعة أيام قبل القُبلة الأولى".

British couple Elizabeth Kerr and Simon O'Brien are planning to get married in June. Then COVID-19 hit and finally got married at Milton Keynes Hospital Both were diagnosed with the disease and rushed to Milton Keynes Hospital in the same ambulance whenhttps://t.co/t8xKGI27uK pic.twitter.com/1KRH6Kb2Eo — Swetha Bansal (@Swethabhuzz) January 22, 2021

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي أخبرها "هذه قد تكون فرصتها الوحيدة"، وقالت بعينين دامعتين وهي تضغط على ذراع زوجها "هذه كلمات لا أريد سماعها مرة أخرى أبدا أبدا".

British couple Elizabeth Kerr and Simon O'Brien had been planning to marry in June. Then COVID-19 struck.​ https://t.co/TIXJN17lOO — Reuters Health (@Reuters_Health) January 22, 2021

وتحسنت حالة أوبراين، والتأم شمل العروسين مجددا في قسم مرضى "كوفيد-19"، حيث يتعافى الاثنان وإن كانا لا يزالان يتلقيان الأكسجين، فيما عقدت مراسم الزواج يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام من وصولهما إلى المستشفى.