بعد نقلها إلى المستشفى... زوج شاهيناز يطلب من جهورها الدعاء لها

تعرضت الفنانة المصرية، شاهينا، لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشر زوج شاهيناز، الملحن آدم حسين صورة لها، وهي على فراش المرض وتضع المحاليل الطبية في يديها.

وعلق حسين على الصورة: "الحمد لله علي كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يارب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".

ولم يكشف زوج المطربة المصرية، عن أي تفاصيل عن حالتها، وتلقى دعوات كثيرة من أصدقائه ومتابعيه الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

يشار إلى أن شاهيناز كانت قد طرحت الصيف الماضي أغنيات أحدث ألبوماتها "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى موقع "يوتيوب".