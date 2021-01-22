ابنة عمرو دياب تتعلم الرقص الشرقي وتطلب المساعدة... فيديو

طلبت ابنة النجم العربي عمرو دياب من متابعيها المساعدة في العثور على مدرسة لتعلم الرقص الشرقي في خطوة جديدة نحو عالم الفن.

شاركت كنزي دياب، ابنه النجم المصري في أكثر من مناسبة مشاهد لتعلمها الرقص، مثل شقيقتها جانا التي شاركت والدها في ألبومه الأخير "سهران" بأداء أغنية "جميلة".

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن والمشاهير، تعتبر هذه الخطوة، من خطوات كنزي دياب للدخول في عالم الفن والموسيقى والاستعراض.

وأعربت ابنة النجم عن رغبتها في تعلم الرقص الشرقي عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث نشرت في حالتها الخاصة طلبا ناشدت من خلاله متابعيها مساعدتها في العثور على مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في مصر.

وقالت كنزي في حالتها: "في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر، ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم".

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وتدربت كنزي سابقا على أداء الرقصات الاستعراضية في لندن، حيث ظهرت في أكثر من فيديو على حساباتها الشخصية أثناء تأدية عدد من الرقصات وحصلت على إجاب الكثير من المتابعين.

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وشاركت كنزي سابقا مقطع فيديو مع شقيقتها جانا، حيث قامتا بأداء رقصة على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية خلال فترة العزل المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.