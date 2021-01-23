هدم مئات المنازل في ماردين التركية من أجل السياح

قررت السلطات التركية في مدينة ماردين، هدم 240 منزلاً حتى يتمكن السائحون من رؤية الجزء التاريخي من المدينة والتقاط صور فوتوغرافية تذكارية.

ووفقًا لتقارير رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا "أتور"، خصصت وزارة البيئة والعمران التركية 10 ملايين ليرة تركية لهدم المباني. وقال محافظ ماردين محمود دميرطاش، إنه تم استلام الأموال وسيتم إنفاقها قريبًا على تنفيذ المشروع.

وقال رئيس جمعية السياحة والفنادق في منطقة أوزغور جونجر، إن "أصغر" المباني التاريخية في ماردين عمرها 400 عام. وشدد على أن "المباني والهياكل الخرسانية تحجب البانوراما التاريخية وتخلق صورة قبيحة للمدينة".

وبرأي المدينة، "السياح هم ليسوا الوحيدين الذين سيستفيد من هدم المباني، فسيستفيد رجال الأعمال وأصحاب المطاعم والفنادق ومحلات بيع التذكارات ومنظمي الرحلات السياحية بالمثل".

وأشارت "أتور"، إلى أن مدينة ماردين اكتسبت شعبية أكبر لدى السياح في الفترة الأخيرة. حيث زاد عدد السياح في المنطقة من مليونين إلى خمسة ملايين في فترة ما بين 2012 و2019 وحده.

وأضافت الرابطة، أن السياح الروس سافروا غالبًا إلى تركيا وقيرغيزستان ومولدوفا في خريف 2020. أصبحت تركيا الدولة الأكثر شعبية للمسافرين الروس في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020. مقارنة بنفس الشهرين عام 2019.