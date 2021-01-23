أعراض نهاية العمر عند كبار السن

أفادت العديد من الأبحاث الدراسية والأطباء أن هناك علامات تظهر على كبار السن قد تكون مؤشرا على نهاية العمر.

وبحسب ما نشره موقع "بولد سكاي" الطبي، لن تظهر الأعراض نفسها على كل كبار السن، قد تتطور العلامات بمرور الوقت وعلى الأرجح لن تكون بنفس الوتيرة للجميع، وقد يكون تقدمها سريعا أو بطيئا.

وتشمل الأعراض التي قد تشير إلى نهاية العمر عند كبار السن ما يلي:

الألم: أكثر أعراض نهاية الحياة شيوعا وربما الأكثر إقلاقا هو الألم الناجم عن الاضطرابات والتغيرات الجسدية وربما الإصابة بأمراض معينة، ومع ذلك، لن يعاني كل شخص بالغ من كبار السن من الألم خلال المراحل النهائية من الحياة، لكن التعرف على سبب الألم يساعد حتما على التحكم به وإدارته.

تغير الشهية: من الطبيعي أن يتباطأ التمثيل الغذائي والهضم تدريجيا، وبما أن الجسم لا يتطلب سوى سعرات حرارية أقل، فإن فقدان الشهية وانخفاض الشعور بالعطش من العلامات الطبيعية، كما يلاحظ تغيرات في الجهاز الهضمي، مثل صعوبة بلع الطعام، والإمساك، والغثيان، مما يؤدي إلى فقدان الوزن والجفاف.

القلق والاكتئاب: من الطبيعي أن يشعر كبار السن بالاكتئاب والقلق خلال المراحل الأخيرة من الحياة، ويعزى ذلك إلى الشعور بالفقدان لترك الأحباء ومفارقتهم إلى الأبد.

النوم المفرط: مع تلاشي مستويات الطاقة وتعب الجسم باستمرار، يفضل كبار السن النوم أكثر، وقد ينام كبار السن لساعات طويلة نتيجة تناول الأدوية التي تسبب النعاس.

ضيق التنفس: يعد ضيق التنفس أو اضطرابات التنفس من الأعراض الأكثر شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها عند كبار السن، يمكن أن يكون تنفسهم بطيء وضحل بشكل متزايد لأنه مع استرخاء عضلات الحلق يكون هناك فرص أكبر لتجمع السوائل في الحلق، مما قد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس، ويُطلق عليه أيضا حشرجة الموت.

الاختلافات في العلامات الحيوية: هناك علامة رئيسية أخرى لنهاية العمر لدى كبار السن وهي التغير في العلامات الحيوية مثل درجة حرارة الجسم، وانخفاض ضغط الدم (برودة اليدين والقدمين)، وتقلبات معدل ضربات القلب، وهبوط الدورة الدموية، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحول الجلد إلى اللون الأرجواني أو الأزرق الداكن.