خبير طهي يكشف عن وصفة الدجاج المقلي "المثالية"

كشف الشيف الفائز بمسابقة شركة "ماسترتشيف" (MasterChef) والشيف أولي مارتن كيفية طهي الدجاج المقلي "على مستوى المطعم" على النار.

يقول مارتن إن تحميص الدجاج بالكثير من الزيت أمر ضروري.

وأضاف الطاهي: "أسقيها كل عشر دقائق خلال النصف ساعة الأولى، باستثناء آخر 20 إلى 30 دقيقة، فهي تساعد على أن تصبح الجلدة جميلة ومقرمشة".

وأضاف أنه يجب جعل الدجاج مسطحا نصف الوقت الذي يقلى فيه، مما يجعله طريًا.

كما لاحظ الشيف، أن الدجاج لا يجف أبدًا، وعادة ما يكون مفرط الطهي، لأنهم يخشون أن يظل نيئًا. ووفقًا له، من الضروري "التحلي ببعض الثقة" والتحقق من الجاهزية بدرجة بسيطة.

ونصح مارتن "بشراء دجاج ذي نوعية جيدة، فإن الاختلاف في المذاق لا يقاس"، وحث على عدم التخلص من بقايا الدجاج بعد الطهي، ولكن صنع حساء الدجاج على أساسها.