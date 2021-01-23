ياسمين عبد العزيز تتلقى تحذيرا من إيمان سعيد... القط أصبح فأرا... فيديو

حذرت الفنانة المصرية إيمان السيد، صديقتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، في مشهد فيديو نشرته الأخيرة تحذرها فيه من فيروس كورونا المستجد وأعراضه الجانبية الخطيرة.

وشاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" يجمعها مع صديقتها الفنانة إيمان سعيد، التي نجت مؤخرا من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت إيمان السيد وهي تحذر صديقتها ياسمين عبد العزيز من الآثار الجانبية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت السيد في مقطع الفيديو الكوميدي إلى أن الفيروس "بيلعب في المخ" وأنه يصب بشكل مباشر بالقوى العقلية.

وتضمن المقطع الصغير مشاهد مضحكة جمعت الفنانتين اللتان تحدثتا عن إصابة إيمان سعيد بفيروس كورونا، حيث قالت الأخيرة ضاحكة باللهجة المصرية المحكية: "بيلعب في المخ وأثر على قوايا العقلية، خلاني صحيت من النوم شفت قطتي قلت هو أنا ليه مربية فار؟".

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والتقطت المشاهد الخاصة في لحظات تصفيف الشعر ضمن كواليس المسلسل الجديد "اللي ملوش كبير" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان2021، بسحب مجلة "سيدتي"، المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

ومسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وإيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمود فكري، وإنتاج "سينرجي".