شاب جزائري يناشد سلطات بلاده بترحيله من كوسوفو بعد تعرضه لاعتداء... فيديو

تم تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يظهر شابا جزائريا يناشد سلطات بلاده بالتدخل الفوري لترحيله من جمهورية كوسوفو وإرجاعه إلى أرض الوطن، بعد تعرضه للاعتداء، على حد قوله.

ويظهر مقطع الفيديو، مناشدة الشاب محمد سوسي من ولاية سكيكة شرق العاصمة الجزائرية، المتواجد في كوسوفو، وهو يطلب من السلطات الجزائرية أن تتدخل وتقوم بمساعدته وترحيله في أقرب وقت وبأنه مختبئ عند أحد الجزائريين بصفة غير قانونية.

وكشفت السفارة الجزائرية ببلغراد، اليوم الأحد في بيان لها، أنها "على اتصال مع الشاب الجزائري المهاجر بكوسوفو الذي ظهر في الفيديو". وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وقالت السفارة: إنها "أوكلت محامي للدفاع عن الجزائريين المتواجدين داخل مركز الاستقبال بكوسوفو".

وأوضحت، أن ممثل المنظمة الدولية للهجرة بكوسوفو ألبير هوتي، كذّب ما تضمنه الفيديو معتبرا أنها مجرد إدعاءات، وقال: "إن النظام الخاص بالمنظمة يمنع طرد أي لاجئ من المتواجدين في المركز".