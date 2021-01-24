في رقم قياسي جديد "سبيس إكس" تطلق 143 مركبة إلى الفضاء في مهمة واحدة.. فيديو

أعلنت شركة سبيس إكس، المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأحد، عن رقم قياسي جديد للمركبات التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة.

وقالت الشركة، إنها أطلقت 143 مركبة إلى الفضاء، منهم 133 مركبة فضائية تجارية وحكومية وعشرة أقمار ستارلينك صناعية إلى الفضاء ضمن برنامج (سمول سات رايد شير) الذي يوفر رحلات موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار لمشغلي الأقمار الصناعية الصغيرة.

انطلق الصاروخ فالكون 9 القابل لإعادة الاستخدام، في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المجمع رقم 40 بمحطة كيب كنافيرال في فلوريدا.

وأكدت لشركة، إنه انطلق جنوبا على امتداد الساحل الشرقي لفلوريدا في طريقه إلى الفضاء.

وأجلت الشركة الإطلاق يوما واحدا بسبب الطقس غير المناسب.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

وفي 22 يناير كانون الثاني، كتب ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على تويتر "إطلاق العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدا. متحمس لتوفير رحلات منخفضة التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة".