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    هاني شاكر

    مصر... نقابة الموسيقيين: حمو بيكا رسب في الاختبار وندرس منعه من الغناء

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    كشفت نقابة الموسيقيين عن أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على يوتيوب؛ مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.

    وبحسب تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار.

    وأكد مرتضى أن "كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية" مشددا: "ندرس حاليا من خلال الشؤون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب".

    وعن موقف نقابة الموسيقيين من ظهور بيكا في كليب أحمد الفيشاوي الجديد أوضح أنه سيتحدد بعد طرح الكليب، مشيرا إلى أن المشاركة بالغناء مختلفة عن مجرد الظهور دون أن يغني، وسيتحول الأمر وقتها إلى نقابة المهن التمثيلية.

    وحول غناء أحمد الفيشاوي نفسه، قال المتحدث باسم النقابة: "الفيشاوي سيظهر ويغني في الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأنه عضو نقابة المهن التمثيلية".

    يشار إلى أن بيانا كان قد صدر عن نقابة المهن الموسيقية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي يؤكد أن النقيب وأعضاء النقابة قد قبلوا اعتذار حمو بيكا عما صدر منه بحقهم.

    وقال البيان إن نقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر قد طلب من محامي النقابة الأستاذ ياسر قنطوش التنازل عن الدعوى المرفوعة من النقابة ضد حمو بيكا، حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته.

    وكانت محكمة الدخيلة قد أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حكما بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها، وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

    وقد قدم "بيكا" العديد من الاعتذارات للنقابة ولـ"هاني شاكر" في البرامج التليفزيونية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن "شاكر" أصر على أن يقول القضاء قال كلمته.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نقابة الموسيقيين, غناء, شعبي, مطرب
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