"سوني" تستعد لإنتاج الهواتف الذكية المدمجة "إكسبيريا كومباكت"

ستتم تسمية الهاتف الذكي "إكسبيريا كومباكت" Xperia Compact.

ويتمتع الجهاز بأبعاد خطية 140 × 68.9 × 8.9 ملم، وسيحصل الهاتف الذكي على شاشة بحجم 5.5 بوصة.

يُنسب الهاتف إلى وحدة كاميرا من مستشعرين، الأول بدقة 13 ميغا بكسل.

سيتم تجهيز الجهاز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

لم يتم تحديد التوقيت الدقيق لإصدار النسخة المدمجة، ولكن العرض الأول قد يتم في الأشهر المقبلة. صدر آخر هاتف ذكي صغير من "سوني إكس زيد 2" (Sony XZ2 Compact) في عام 2018. وفقًا للبيانات غير الرسمية، اضطرت سوني بعد ذلك إلى تقليص الخط نظرًا لحقيقة أن المستهلكين يفضلون الأنماط ذات الشاشة الأكبر حجمًا.