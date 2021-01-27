بسبب رنا رئيس... رعب بين أسرة مسلسل يحيى الفخراني الجديد

أثارت إصابة الفنانة المصرية، رنا رئيس، بفيروس كورونا المستجد، حالة من الرعب بين أسرة المسلسل.

وكشفت صحيفة "النهار"، أنه فور إعلان رئيس إصابتها بفيروس كورونا، سادت حالة من القلق والذعر عند أسرة مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان يحيى الفخراني.

وظهرت أعراض الإصابة بمرض "كوفيد -19" على الفنانة رنا رئيس، خلال الأسبوع الأول للتصوير، إذ عانت من ارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في العظام، وخضعت لإجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا، للتأكد من حقيقة إصابتها من عدمه، فأكدت نتيجة التحليل التي ظهرت في اليوم التي أجرته به، إصابتها بالفيروس.

وقررت الشركة المنتجة للمسلسل، إجراء عمليات تعقيم لموقع التصوير بالكامل، وتطهير جميع المعدات، بالإضافة لإجراء مسحات الـ"بي سي آر" للكشف عن الإصابة بالفيروس، لجميع طاقم العمل.

وجاء قرار الشركة بعدما خالطت رنا رئيس، عددا كبيرا من الفنانين وطاقم عمل المسلسل من بينهم الفخراني.

يشار إلى أن مسلسل "نجيب زاهي زركش" من المقرر عرضه في رمضان 2021، وينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، وتدور قصته حول محام يُنشئ داراً لإيواء أطفال الشوارع، ويشارك في بطولته بجانب يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، والتأليف لعبد الرحيم كمال، والإخراج لشادي الفخراني.