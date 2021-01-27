شريهان تدخل معترك المحاكم وترتدي الروب أمام منصة العدالة

أحالت محكمة النقض المصرية طلب الطعن المقدم من الفنانة المصرية شريهان بعد قبوله لديها، إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في تطبيق القرار.

طعنت الفنانة المصرية شريهان بطلبها المقدم إلى المحكمة بشأن قيدها في سجلات نقابة المحامين المصريين بعد أن امتنعت الأخيرة عن قبول قيد شرهان الحاصلة على ليسانس في الحقوق.

وأشار المحامي المتخصص بالنقض والدستورية والإدارية العليا، سمير صبري، إلى أن الطعن بالنقض المقيد برقم 5250 لسنة 72ق والمقدم منه بصفته وكيلًا عن الفنانة شريهان أحمد عبد الفتاح، قد صدر حكم بقبوله، وتم إحالته للنظر أمام محكمة القضاء الإداري.

وتطالب الفنانة المصرية شريهان بقبول قيدها في جداول المحامين، حيث قدمت طلبا فور تخرجها من كلية الحقوق، ولكن لجنة القيد بالنقابة رفضت الطلب، بحجة تسجيل شريهان في نقابة أخرى وهي نقابة المهن التمثيلية.

وتقدمت شريهان بدعوى أمام القضاء الإداري، بهدف الحصول على حقها في القيد ولكنا خسرت الدعوى المقدمة، لتعيد المحاولة مرة أخرى من خلال محكمة النقض التي قبلت طلبها.

وأشارت شرهان إلى أنها فوجئت برفض الطلب رغم استكمالها لكافة شروط العضوية في النقابة، وأكدت أن رفض قيدها سوف "يحرمها من حقها في العمل بمجال المحاماة الذي تعشقه حيث كان جدها نقيبا للمحامين وتنتظر اليوم الذي ترتدي فيه روب المحاماة وتقف أمام منصة العدالة لتدافع عن المظلومين والمقهورين"، بحسب مجلة "سيدتي"، المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

ونوهت شريهان إلى أنها “رفعت الدعوى حتى تفوت الفرصة على من يحاولون منعها من تحقيق حلمها" في العمل بمجال المحاماة مشيرة إلى أن هذه المهنة لا تتعارض مع مهنتها في التمثيل.

يذكر أن نقيب المحامين المصريين السابق ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، أكد في وقت سابق أن القانون يمنع قيد شريهان في نقابتين في وقت واحد، وأنه لا يمكن قبولها في نقابة المحامين إلا بعد شطب اسمها في نقابة الممثلين.

وأكد عاشور ترحيب النقابة بالأعضاء الجدد الذين تتوفر فيهم شروط العضوية وأن النقابة لا تقف عائقا أمام تحقيق أحلام أي شخص "لكن لابد أن يتم كل شيء من خلال القانون لأن العمل النقابي يستلزم احترام القانون".