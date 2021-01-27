تسجيل
14:38 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    الحكومة المصرية تنفي إعدام مواطن في السعودية بتهمة جلب مواد مخدرة

    © REUTERS / Asmaa Waguih
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104246/79/1042467905_0:184:2986:1864_1200x675_80_0_0_41e4a6144608f7c0e413b49d3f46f094.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202101271047927075-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9/

    نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفيد بإعدام مواطن مصري في السعودية بتهمة جلب المخدرات.

    وصرحت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بأن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

    وزارة الخارجية المصرية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن المهندس المحبوس في السعودية
    وأكدت الوزيرة أن القضاء في المملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، مبينة أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة غدا الخميس الموافق 28 يناير/كانون الثاني.

    ووصفت عبد الشهيد ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول القضية بالـ"مغلوطات والتي لا أساس لها من الصحة".

    وأهابت الوزيرة المصرية بالمواطنين تحرّي الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكّدة أنَّه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأنَّ وزارة الهجرة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

    وأكّدت وزيرة الهجرة أنَّ الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكّد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكّيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

    وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية في السعودية والسفارة السعودية في القاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية.

    كما تواصلت وزارة الهجرة المصرية مع النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تمّ إرسال كل ملفات القضية.

    انظر أيضا:

    القبض على طبيب أسنان متهم بالتحرش بفنانين مصريين أثناء علاجهم في عيادته
    شكري يرد على اعتراض نواب البرلمان ويحسم الجدل حول مصالحة مصر وقطر
    مصر تكشف موعد افتتاح جزء "العتبة" حتى "الكيت كات" من الخط الثالث لمترو الأنفاق
    أكاديمي مصري: مصر ستلعب دورا مهما جدا خلال الفترة القادمة لعودة العلاقات السورية العربية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    "فقاعات الفضاء"... مستقبل الحفلات الموسيقية الحية
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة ستارت- 3 بشروط موسكو
    واشنطن توافق على تمديد معاهدة "ستارت- 3" بشروط موسكو
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك