سامسونغ تقدم ميزة فريدة في ساعتها الذكية الجديدة

وأضافت الشركة تقنية جديدة إلى ساعتها الذكية الجديدة "غالاكسي وتش 4"، وهي مراقبة مستوى السكر في الدم، من خلال مستشعر بصري، وفقا لموقع "جيزمو تشينا".

ويقوم المستشعر بالكشف عن مستوى الجلوكوز في الدم دون الحاجة إلى سحب الدم.

وتساعد "Galaxy Watch 4"، مرضى السكري، دون وخز طرف أصابعهم، والذي يمكن أن يحدث حتى عشر مرات في اليوم.

ويمكن للمرضى، من خلال البيانات المتراكمة في ساعة "Galaxy Watch" الجديدة، تعديل عاداتهم اليومية أو وجباتهم بشكل أكثر منهجية.

وكانت سامسونغ أضافت في ساعات غالاكسي، تقنية قياس ضغط الدم ومخطط القلب الكهربائي "ECG"، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة الغذاء وسلامة الأدوية العام الماضي.