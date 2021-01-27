الموت يفجع الفنان المصري ياسر فرج

فجع الموت، الفنان المصري، ياسر فرج، بعد وفاة زوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفنان ياسر فرج، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة زوجته، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية

وكتب فرج "إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا".

ومن المقرر دفنها بمقابر الأسرة، ولم يذكر فرج تفاصيل بخصوص استبقاله للعزاء.

يشار إلى أن زوجة ياسر فرج، تم نقلها إلى العناية المركزة إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وكان ياسر فرج نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، صورة للعناية المركزة التي تمكث فيها زوجته وأخذ يدعو لها معلقا "طول عمري وانا بخاف من الباب ده ..كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني احساس بالحزن الشديد ..والرعب من اني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي ..انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".