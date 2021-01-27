معجبون يرصدون وشم زين مالك الجديد الذي يحمل اسم ابنته بالعربية

أضاف مغني فرقة "وان دايركشن" السابق، زين مالك، وشمًا جديدًا إلى مجموعته من الحبر، يحمل اسم ابنته خاي.

وقد يكون هذا الوشم الأكثر غلاوة عند زين وجاء مكتوبًا باللغة العربية على الجزء الداخلي من معصمه.

ووفقا لموقع "أراب نيوز"، رصد معجبو النجم الوشم الجديد من خلال إحدى صوره على "إنستغرام لايف"، والتي تم تسجيلها قبل الكشف عن اسم ابنته البالغة من العمر أربعة أشهر.

zayn has his baby girl’s name “khai” tattooed on his in arabic! pic.twitter.com/e2OHIzfTHf — A & H (@defendzigiposts) January 22, 2021

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كشفت جيجي حديد الاسم الفريد لطفلتهم الصغيرة بطريقة غير مرئية مما جعلها تقوم بتحديث سيرتها الذاتية على "إنستغرام" لقول "أمي خاي". وعلى الرغم من أن حديد لم تنشر التغيير، إلا أنه سرعان ما بدأت الأخبار تتجه على "تويتر".

كما اتضح، أن مالك معجب باستخدام الوشم لتخليد الأشخاص المهمين في حياته.

على سبيل المثال، يحمل نجم البوب ​​اسم جده باللغة العربية بالحبر على جلده، بالإضافة إلى لقب والده. وتشمل الأوشام الأخرى ذات المغزى عيون حديد على صدره.

تم الإبلاغ عن اسم ابنة الزوجين ليكون بمثابة إيماءة إلى جدة حديد المسماة خيرية.

رحب الزوجان بطفلهما الأول معًا في سبتمبر/أيلول. في ذلك الوقت، أعلن مالك الخبر عن طريق الكتابة: "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة. إن محاولة التعبير عن شعوري بالكلمات ستكون مهمة مستحيلة. الحب الذي أشعر به لهذا الإنسان الصغير هو فوق فهمي".