بين مؤيد ومعارض... كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده

ففي تغريدة نشرها الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، اقترح فيها إزالة رسم السيف من علم بلاده، معللا ذلك بثلاثة أسباب.
قائلا "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي؛ ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ"؛ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور".
اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ— فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021
و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.
علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC
إلا أن تغريدة الكاتب لاقت موجة من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة، إذ علق عمر آل الشيخ (صاحب حساب) قائلا:
"نأخذها نقطة نقطة: 1- وهل المفترض في العلم أن يكون عصريا، وماهو المناسب للعصر الحديث؟ 2- ماعلاقة الآية؟ 3- هل ادعاءات العنف من صحيفة أو قناة سبب مقنع لتغيير علم دولتنا؟ وفي حال أننا غيرنا العلم فهذا اعتراف بأن علمنا كان يرمز للعنف والقتل."
نأخذها نقطة نقطة:— عمر آل الشيخ (@Omar_Alalsheak) January 27, 2021
١- وهل المفترض في العلم ان يكون عصري، وماهو المناسب للعصر الحديث ؟
٢- ماعلاقة الاية ؟
٣- هل ادعاءات العنف من صحيفة او قناة سبب مقنع لتغيير علم دولتنا؟ وفي حال اننا غيرنا العلم فهذا اعتراف بأن علمنا كان يرمز للعنف والقتل . pic.twitter.com/90T9290z6j
وعلق مطلق القرفي أيضا صاحب حساب، قائلا "لا يجب تحميل السيف وأنفسنا كل هذا وكأننا متهمين. فجلد الذات والشعور أننا مطالبين بتغيير كل شيء لنرضي الآخرين هو ضعف ثقافي. بالمناسبة في ولايات كثيرة يزين السيف والسلاح والسهم شعاراتها لأنها تحمل عمقا وتاريخ. السيف واحد لنا أرض وجمع قلوب وأقام العدل وهكذا نراه وهذا الواقع."
لا يجب تحميل السيف وانفسنا كل هذا وكأننا متهمين. فجلد الذات والشعور اننا مطالبين بتغيير كل شيء لنرضي الاخرين هو ضعف ثقافي.— مطلق القرفي (@MutlaqHPM) January 27, 2021
بالمناسبة فيه ولايات كثيرة يزين السيف والسلاح والسهم شعاراتها لأنها تحمل عمق وتاريخ.
السيف واحد لنا ارض وجمع قلوب واقام العدل وهكذا نراه وهذا الواقع. pic.twitter.com/eaq3OIPSi2
ودعى صاحب الحساب، ا.د. سعد ناصر الحسين، إلى استبدال السيف بالنخلة، قائلا "أتفق معك. ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد يكون أجمل، فالنخلة رمز الجزيرة العربية فهي تعني الخير والأمن والاستقرار."
اتفق معك.— ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) January 27, 2021
ربما لو استبدل السيف بالنخلة فقد يكون اجمل، فالنخلة رمز الجزيرة العربية فهي تعني الخير والأمن والاستقرار.
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