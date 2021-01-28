فلسطيني يتحدى الإعاقة برياضة الكاراتيه ويحلم بالعالمية... صور

بلا أطراف يواجه الشاب يوسف أبو عميرة، من مدينة غزة، الحياة، ويقدم نموذجا فريدا في تحدي الصعاب، حيث يمارس الكاراتيه من دون ذراعين وقدمين، فلم يجعل الإعاقة تمنعه من التقدم لتحقيق حلمه وإثبات أن الإرادة تحقق المستحيل.
بدأ أبو عميرة البالغ من العمر 24 عاما، الحاصل على شهادة الحقوق من الجامعة الإسلامية، في ممارسة رياضة الكاراتيه بعد رؤية لاعب ياباني من دون أطراف علوية وسفلية يلعب الكاراتيه مما شجعه على الطلب من المدرب حسن الراعي أن يتولى تدريبه، ويقول أبو عميرة لم يتردد المدرب في الموافقة وكان عونا ومحفزا لي على الاستمرار، وصرت قادراً بفضل تدريبه على ممارسة الكاراتيه وهذا رفع من روحي المعنوية وأكسبني الثقة في ذاتي.
الفلسطيني يوسف أبو عميرة يتحدى الإعاقة برياضة الكاراتيه، مدينة غزة، فلسطين 26 يناير 2021
يظهر أبو عميرة مهاراته في القتال بالعصا أثناء تدريبه مع مدربه في نادى المشتل للفنون القتالية ويقول لقد عوضت أطرافي المفقودة منذ الولادة بالعصا وتعلمت توجيه اللكمات القوية، وصد الهجمات بجسدي وذراعي، وقد تطور أدائي مع استمراري بالتدريب وزادت سرعة رد فعلي وقدرتي على التحكم بتوازن جسدي.
الفلسطيني يوسف أبو عميرة يتحدى الإعاقة برياضة الكاراتيه، مدينة غزة، فلسطين 26 يناير 2021
أبو عميرة شارك في مسابقات محليه ودولية وحصل على المركز الثاني في بطولة الكويت الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة، ويرى يوسف أن الكاراتيه تساعده في الدفاع عن نفسه وتحافظ على صحته، وبات يشعر بالرضا عن المجهود الذي يبذله، واضعا في مخططاته جملة من الخطوات أهمها العمل على تخفيف وزنه ليحافظ على قدرته على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقته.
الفلسطيني يوسف أبو عميرة يتحدى الإعاقة برياضة الكاراتيه، مدينة غزة، فلسطين 26 يناير 2021
أبو عميرة يعتمد على نفسه في أغلب شؤون الحياة ولا يحتاج إلى مساعدة الآخرين، ويحلم بالوصول إلى العالمية وتحقيق إنجازات على مستوى الأولمبيات والبطولات الدولية، ليثبت أن الإعاقة موجودة في العقل وليست في الجسد وأن لا شيء مستحيل.
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